ATP Halle 2023 | 21esima finale in carriera per Rublev | sfiderà Bublik | vincitore su Zverev

(Di sabato 24 giugno 2023) Per la seconda volta negli ultimi tre anni, Andreyè innell’ATP 500 di: il russo, che sta vivendo unmolto importante, ha sconfitto una pur ottima versione di Roberto Bautista Agut con il punteggio di 6-3 6-4, e questo la dice lunga sul livello espresso oggi dal 25enne moscovita. 32 vincenti, 14 errori non forzati e 80% di punti vinti con la prima, statistiche che non hanno lasciato scampo nemmeno ad uno specialista della superficie (semia Wimbledon nel 2019) come lo spagnolo. Perè lain, con un bilancio che al momento parla di 13 vittorie e 7 sconfitte. Il suo prossimo avversario sarà il sempre imprevedibile Alexander, bravissimo a incartare ...

Aleksandr Bublik strappa applausi contro Alexander Zverev nella semifinale dell'. Nel secondo set, sul punteggio di 5 - 5, il russo ha strappato il servizio al rivale con un gesto tecnico in grande stile. Niente da fare per Zverev, che non ha nascosto una smorfia di ......fisico adJannik non ha chiuso nel migliore dei modi l'ultima avventura in Germania ad. ... Photo credit:Tour. Jannik Sinner...a incitarsi l'un l'altro in vista di un appuntamento molto importante per entrambi nel circuito... Il nativo di Atene, sconfitto dal cileno Nicolas Jarry in quel di, cercherà la prossima ...

Atp Halle, Sinner costretto al ritiro: Bublik vola in semifinale Corriere dello Sport

Il kazako Alexander Bublik è il primo finalista dell'Atp 500 di Halle. In semifinale ha superato il tedesco Alexander Zverev, testa di serie n.9, in due set, 6-3 7-5. (ANSA) ...HALLE (Germania). Finisce all'inizio del secondo set il quarto di finale di Jannik Sinner al torneo Atp 500 di Halle, in Germania. Dopo aver perso il primo 7-5 contro il kazako… Leggi ...