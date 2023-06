Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato saranno protagonisti del Rothesay International, l'250 diin diretta da lunedì su SuperTennis e SuperTenniX. Il torneo sull'erba del Devonshire Park (791.545 di montepremi) è l'ultimo appuntamento del circuito insieme all'omologo torneo ...250- TABELLONE PRINCIPALE (1) Fritz bye Cecchinato vs McDonald Broady vs Qualificato Ymer vs (5) Jarry (4) Cerundolo bye Peniston vs Qualificato Van de Zandschulp vs Cressy Zhang vs (...In tv e su SuperTenniX, la piattaforma digitale della Federazione Italiana Tennis e Padel, potrete seguire il combined die WTA 250), l'250 di Mallorca e il WTA 250 di Bad Homburg.

ATP Eastbourne, il main draw completo: ci sono Sonego e Cecchinato Tiscali

Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato saranno protagonisti del Rothesay International, l'ATP 250 di Eastbourne in diretta da lunedì su SuperTennis ...L'erba di SuperTennis è sempre più verde. Quattro tornei in esclusiva questa settimana. In tv e su SuperTenniX, la piattaforma digitale ...