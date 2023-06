Atletico | Mattia Furlani | “Sono contento del mio risultato | visto il periodo di forma”

Leggi su oasport

(Di sabato 24 giugno 2023) E’ arrivato un secondo posto pernella seconda giornata degli Europei a squadre di atletica leggera (la vecchia Coppa Europa). Il giovane atleta nostrano ha conquistato un buona piazza d’onore nella gara del salto in lungo, grazie alla misura di 7.97 metri, ottenuta al secondo tentativo con 0,4 m/s di vento contrario. Dopo aver vinto a Savona con un eccellente 8.44 (con vento leggermente sopra il limite consentito) ed essersi imposto nel prestigioso Meeting di Hengelo con 8.24 (0,7 di brezza in faccia), l’oro continentale Under 18 si era imposto con 8.04 ai Campionati Italiani Societari di Palermo. Una gara, dunque, non con una misura straordinaria, ma utile per fare esperienza, terminata alle spalle del campione greco Miltiadis Tentoglu. Oro a Cinque Cerchi, grande favorito della vigilia, l’ellenico ha saltato 8.08 al primo tentativo e ...