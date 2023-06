Atletica | Pietro Arese | “Volevo dimostrare personalità | ho dato tutto per battere il britannico”

(Di sabato 24 giugno 2023) Un quarto posto consistente. E’ stato questo il piazzamento dinei 1500 metri degli Europei a squadre dileggera, facente parte del Giochi continentali 2023 a Cracovia (Polonia). L’azzurro haquello che aveva nella gara vinta dal forte spagnolo Mohamed Katir (3:36.95) a precedere il portoghese Isaac Nader (3:37.37) e l’olandese Niels Laros (3:37.59)., consapevole anche della situazione di classifica con l’Italia in vetta alla graduatoria a punti, è riuscito a dare quel qualcosa in più precedere con il crono di 3:38.13 ilGeorge Mills (3:38.17). Un riscontro decisamente importante ai fini della conquista del prestigioso trofeo, la vecchia Coppa Europa, mai ottenuto dal Bel Paese. “L’obiettivo di oggi era quello di...

Seconda giornata degli Europei a squadre 2023 dileggera in corso a Cracovia: tredici le gare in programma oggi. L'Italia si trova in testa ... mentre in pistaArese sui 1500 metri, ...Il sogno che ha portatoMennea sul tetto del mondo potrà rivivere nel cuore di un quartiere ... Da settembre prossimo i nostri alunni potranno riprendere ad utilizzare la pista di, ...... ELOISA COIRO 17.00 Nuoto artistico Duo libero - Finale: LINDA CERRUTI E LUCREZIA RUGGIERO 17.101500m maschile:ARESE 17.15Lancio del disco maschile: ALESSIO MANNUCCI 17.

Atletica, Pietro Arese piazza un sorpasso importante sul traguardo: quarto in Coppa Europa OA Sport

Iniziate a Chorzow le gare del Day 2 degli Europei a squadre: diciannove gli azzurri impegnati oggi tra pista e pedane. Il lunghista laziale è secondo (7,97), battuto solo dal greco Tentoglou (8,34).Pietro Arese si è comportato da vero uomo di Nazionale sui 1500 metri agli Europei a squadre di atletica leggera, la vecchia Coppa Europa che si sta disputando a Cracovia (Polonia). L'azzurro ha concl ...