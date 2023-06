Atletica | Noah Lyles pauroso sui 200 | altro sub 19 9 a New York McLaughlin vince | si rivede Athing Mu

(Di sabato 24 giugno 2023) Non soltanto il sontuoso 9.83 di Zharnel Hughes sui 100 metri (sfiorato il record europeo di Marcell Jacobs) all’USATF di New, prestigioso meeting del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale per importanza alle spalle della Diamond League). Lo scatenato, Campione del Mondo sui 200 metri, si è imposto sulla sua distanza prediletta con un rilevante 19.83 (0,8 m/s di vento a favore): lo statunitense non perde una gara dalla finale delle Olimpiadi di Tokyo 2020, il tempo odierno è eccellente ma ricordiamo che in stagione si è spinto a uno strabordante 19.67 in quel di Kingston. Alle sue spalle il 18enne Issam Asinga (20.25) ed Elijah Morrow (20.30). Sui 400 metri, invece, staffilata della statunitense Sydney. La primatista mondiale del giro di pista con barriere ...

Stasera su Sky prosegue l'edizione 2023 del circuito internazionale del World Athletics Continental Tour. In diretta da New York City, il NYC Grand Prix: appuntamento dalle ore 19 su Sky Sport Arena e ...