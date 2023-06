Atletica | Mattia Furlani 2° in Coppa Europa | “Sono queste le gare che ti fanno crescere”

(Di sabato 24 giugno 2023) E’ arrivato un secondo posto pernella seconda giornata degli Europei a squadre dileggera (la vecchia). Il giovane atleta nostrano ha conquistato un buona piazza d’onore nella gara del salto in lungo, grazie alla misura di 7.97 metri, ottenuta al secondo tentativo con 0,4 m/s di vento contrario. Dopo aver vinto a Savona con un eccellente 8.44 (con vento leggermente sopra il limite consentito) ed essersi imposto nel prestigioso Meeting di Hengelo con 8.24 (0,7 di brezza in faccia), l’oro continentale Under 18 si era imposto con 8.04 ai Campionati Italiani Societari di Palermo. Una gara, dunque, non con una misura straordinaria, ma utile per fare esperienza, terminata alle spalle del campione greco Miltiadis Tentoglu. Oro a Cinque Cerchi, grande favorito della ...

Il giovane azzurro (classe 2005) realizza la misura di 7.97 metri, dietro solo al campione olimpico in carica, il greco Miltiadis Tentoglou

Il giovane azzurro (classe 2005) realizza la misura di 7.97 metri, dietro solo al campione olimpico in carica, il greco Miltiadis Tentoglou (oro con 8.34) ...E' arrivato un secondo posto per Mattia Furlani nella seconda giornata degli Europei a squadre di atletica leggera (la vecchia Coppa Europa). Il giovane atleta nostrano ha conquistato un buona piazza ...