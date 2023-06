(Di sabato 24 giugno 2023)detiene ileuropeo dei 100 metri dal 1° agosto 2021, quando corse in 9.80 per conquistare la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il Messia dell’tricolore è padrona del primato continentale della gara regina da ormai due anni, anche se nel mezzo non è più riuscito a esprimersi su quei livelli a causa di una lunga serie di infortuni (pur riuscendo comunque a vincere i 60 metri ai Mondiali Indoor e i 100 metri agli ultimi Europei). Il velocista lombardo hato dilo scettro nella serata odierna, in maniera decisamente inattesa considerando il personaggio che ha fattoil nostro portacolori. Il britannico Zharnelha tuonato un surreale 9.83 con 1,3 m/s di vento a favore all’USATF di New ...

Tra gli azzurri, oltre all'infortunatoJacobs che non è partito nemmeno per la Polonia, è mancato all'appello anche l'altro olimpionico della staffetta Fausto Desalu, fermato da un problema ...... "Ogni tanto è bello sacrificare l'individualismo dell'per condividere con i compagni di ... Le due vittorie indoor in cui ha preceduto il campione olimpico e compagno di nazionale,...... per la prima volta nella storia aperti a tutte le discipline ciclistiche, e quelli diin ...Jacobs, Gian Marco Tamberi e Paola Egonu, solo per citarne alcuni. Le gare in onda su Rai ...

Atletica, Marcell Jacobs rischia di perdere il record europeo! Hughes fa tremare il Campione Olimpico, mondiale stagionale OA Sport

Marcell Jacobs detiene il record europeo dei 100 metri dal 1° agosto 2021, quando corse in 9.80 per conquistare la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il Messia dell'atletica tricolore è padr ...Un oro, tre argenti e un bronzo: è questo il bottino dell’Italia dell’atletica, impegnata in Polonia nei Giochi Europei 2023. L'oro della seconda giornata di gare porta ...