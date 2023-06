Atletica | le pagelle dell’Italia | Sibilio abbaglia | Mannucci eroico | la solidità di Cestonaro | Fofana e Folorunso

Leggi su oasport

(Di sabato 24 giugno 2023)ITALIA EUROPEI A SQUADRE(sabato 24 giugno) Giorgio Oliveiri, 6: era una delle gare più temute per l’Italia quella del martello. Ci si aspettava da lui una misura di poco superiore ai 70 metri, invece chiude 11° con 68,85 metri. Poteva andare peggio. Mattia Furlani, 8: per lui era il battesimo del fuoco. Per la prima volta affrontava una grande rassegna internazionale con velleità importanti ed il peso della responsabilità. A 18 anni non ha tremato, portando a casa 15 punti di platino con una misura per lui ormai non eccezionale di 7,97. La sensazione è che in un futuro non troppo lontano potrà impensierire il greco Miltiadis Tentoglou, che con il suo 8,32 odierno (con vento contrario) sembra aver voluto lanciare un chiaro messaggio proprio al giovanissimo avversario. Roberta Bruni, 4: il grande flop di giornata per il Bel Paese. La si ...