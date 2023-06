Atletica | Italia 12ma nella staffetta femminile 4×100 degli Europei a squadre Fatale il secondo cambio

(Di sabato 24 giugno 2023) Brutto passo falso e pessima notizia per l’nel tentativo di aggiudicarsi il titoloclassifica generale della Prima Divisione dei Campionati(ex Coppa Europa) 2023 dileggera a Chorzow, nell’ambito della terza edizioneEuropean Games. Laazzurra ha infatti bucato la gara, chiudendo al 12° posto ed evitando l’ultima piazza solo grazie alle squalifiche altrui. Johanelis Herrera (chiamata a sostituire Zaynab Dosso in prima frazione), Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Vittoria Fontana hanno tagliato il traguardo con il crono di 52?28seconda delle due serie in programma, a causa di undisastroso. Le ...

Sono iniziati ieri, in Polonia, i campionati Europei a Squadre dove l'dell'sta ben impressionando e facendo incetta di medaglie. Oggi, 24 giugno, Mattia Furlani ha dimostrato la crescita e l'ottimo momento. Il suo 7,97 ( - 0.4 m/s) vale il secondo posto, ...Il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha raggiunto Bova sul set ad Ancona allestito al Palaindoor, la più grande struttura stabile per l'al coperto di tutta. Nella serie, targata Lux ...Seconda giornata degli Europei a squadre 2023 dileggera in corso a Cracovia: tredici le gare in programma oggi. L'si trova in testa alla classifica dopo i tre ori e le buone prestazioni azzurre di ieri . In pedana impegnati Mattia ...

Mattia Furlani era l'uomo di punta dell'Italia nella seconda giornata degli Europei a squadre di atletica leggera (la vecchia Coppa Europa che si sta disputando a Cracovia). Il giovane talento laziale ...Vince la finlandese Wilma Murto, la campionessa europea di Monaco, con 4,71; Moser (Svizzera) e Svabikova (Repubblica Ceca) si fermano a 4,60, mentre il quinto posto della britannica Ive (4,50) non co ...