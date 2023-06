Atletica | Hassane Fofana getta il cuore oltre l’ostacolo | stupendo terzo agli Europei a squadre | punti pesanti

(Di sabato 24 giugno 2023)ha conquistato un eccellenteposto sui 110 ostacolidileggera, la vecchia Coppa Europa che sta andando in scena a Cracovia (Polonia). L’azzurro si è reso protagonista di una gara di assoluto spessore tecnico: partenza di ottimo respiro, supera brillantemente le prime tre barriere, ma purtroppo tra quarto e quinto ostacolo commette una sbavatura, riesce a riprendersi brillantemente e risale con grande qualità agonistica. Il lombardo chiude con il tempo di 13.47, spalla a spalla con il quotato spagnolo Enrique Llopis (13.44) nella gara dominata dall’annunciato svizzero Jason Joseph (13.12).è riuscito a battere due avversari di grande caratura internazionale come il ...

FOFANA nei 110hs trova un buon 13.43 in finale ed è terzo.

