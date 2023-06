Atletica | Filippo Tortu parla chiaro | “Un’occasione mancata | volevamo fare meglio!”

Leggi su oasport

(Di sabato 24 giugno 2023) Non è stato un avvicinamento semplice per la staffetta maschile 4×100 in questi Giochi Europei 2023 di Cracovia (Polonia), validi come competizione per la vecchia Coppa Europa. L’infortunio occorso in fase di riscaldamento a Fausto Desalu ha scombinato i piani del quartetto nostrano a pochi minuti dal via. Al posto del componente del poker d’oro alle Olimpiadi di Tokyo, è stato schierato l’esordiente Marco Ricci, direttamente in terza frazione, completando il roster con Lorenzo Patta, Samuele Ceccarelli e. Seppur in emergenza (e con Ceccarelli già chiamato all’esordio in quartetto in seconda frazione), i nostri portacolori non hanno ottenuto un riscontro negativo. Gli azzurri erano giunti terzi con il crono di 38.47, preceduti dalla Germania (38.34) e della Gran Bretagna (38.44). Tuttavia, i britannici sono stati squalificati, portando ...