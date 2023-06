Atletica | Eloisa Coiro si difende bene ed è sesta sugli 800 agli Europei a squadre Italia sempre al comando sulla Polonia

(Di sabato 24 giugno 2023)sialla grande e conquista un discreto sesto posto800 metri nella Prima Divisione dei Campionati(la vecchia Coppa Europa) 2023 dileggera, nell’ambito della terza edizione dei Giochiin. Una gara abbastanza coraggiosa da parte della romana, che ha però faticato proprio negli ultimi cento metri perdendo tre posizioni e tando il traguardo in 2’01?03. La laziale classe 2000 si è avvicinata dunque a poco più di mezzo secondo dal primato personale (2’00?50) e a 23 centesimi dallo stagionale (2’00?80) nonostante l’evidente calo finale, in cui è riuscita perlomeno are lapiazza arrivando esattamente alla ...

Seconda giornata degli Europei a squadre 2023 di atletica leggera in corso a Cracovia: tredici le gare in programma oggi. L'Italia si trova in testa

Oggi sabato 24 giugno va in scena la seconda giornata degli Europei a squadre 2023 di atletica leggera (si tratta della vecchia Coppa Europa, che ha semplicemente cambiato nome). A Cracovia (Polonia)