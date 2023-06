Atletica | Ceccarelli e Tortu disarmanti nella 4×100! Tempi strabilianti vicini ai 9” | i crono delle frazioni

Leggi su oasport

(Di sabato 24 giugno 2023) L’Italia ha conquistato il secondo posto con la 4×100 agli Europei a squadre di, la vecchia Coppa Europa in corso di svolgimento a Cracovia (Polonia). Il quartetto tricolore ha chiuso al secondo posto con il tempo di 38.47, alle spalle esclusivamente della Germania (38.34) dopo che la Gran Bretagna (originariamente seconda in 38.44) è stata squalificata. Si tratta di un buon riscontro per la nostra Nazionale, soprattutto perché la formazione non era di certo la più rodata: Samueleha fatto il proprio debutto in staffetta dopo aver vinto i 60 metri agli Europei Indoor e i 100 metrigiornata di ieri; Matteo Ricci ha esordito in terza frazione sostituendo Fausto Desalu, che si è infortunato in riscaldamento all’ultimo minuto. Eccellente il lancio di Lorenzo Patta, strabordante il rettilineo finale di uno ...