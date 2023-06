Atletica | Alessandro Sibilio fulmine tricolore! Vince gli Europei a squadre | tempo da sballo sulle orme di Mori

(Di sabato 24 giugno 2023) Un lampo azzurro ha irradiato glidileggera. La seconda giornata si illumina sotto iltricolore che porta il nome di, che domina i 400 ostacoli con una gara di beltà eccelsa e di elevata perfezione agonistica. Il campano ha trionfato con un perentorio 48.14, firmando il secondodella carriera: ha migliorato di nove centesimi quanto siglato lo scorso 10 giugno a Ginevra e ha rasentato il sempre fatidico muro dei 48 secondi, abbattuto soltanto una volta in occasione della semifinale delle Olimpiadi di Tokyo 2020 chiusa in 47.93. Il 24enne si è ormai lasciato alle spalle gli infortuni della passata annata agonistica e ha confermato di essere tornato ai vertici della specialità a livello internazionale, ...

Seconda giornata degli Europei a squadre 2023 di atletica leggera in corso a Cracovia: tredici le gare in programma oggi. L'Italia si trova in testa

Inizia la presentazione degli atleti del lancio del disco: Italia che si affida ad Alessio Mannucci, il quale dovrà limitare i danni nei confronti del b