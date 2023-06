Atalantamania | cambio di filosofia | il Napoli può restare a secco!

Fisico importante e corsa, può dare ilall'infortunato Ruggeri e a Maehle, che il Gasp vuole provare a centrocampo . Anche il prezzo è appetibile: 7 milioni, l'Atalanta fa sul serio.CHE ERRORI! - Ildi marcia dovrà esserci, forse anche quello in panchina a stare alle parole di mister Gasperini in conferenza stampa. Senza Champions, sarà difficile trattenere i 2003 H&...Fisico importante e corsa, può dare ilall'infortunato Ruggeri e a Maehle, che il Gasp vuole provare a centrocampo . Anche il prezzo è appetibile: 7 milioni, l'Atalanta fa sul serio.

La conferma di mister Gasperini sulla panchina dell’Atalanta quest’anno è stata meno scontata che mai. E soprattutto è passata da un dialogo di un giorno intero negli uffici dei Percassi alla presenza ...Funziona un po’ come per mister Gasperini. Quando un tesserato è sotto contratto, possono esserci visioni diverse, obiettivi differenti, ambizioni e soldi in contrasto tra le parti, ma se non arriva l ...