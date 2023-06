Atalanta | 10 684 abbonamenti sottoscritti | esauriti i posti in prelazione in Curva Nord

Leggi su bergamonews

(Di sabato 24 giugno 2023) Bergamo. Sono bastate poche ore dall’apertura della Fase 2 della campagna2023-2024 per esaurire idisponibili ininPisani, anche per la Fase 3. Iniziata alle 10 di sabato 24 giugno, questa fase continuerà fino alle 20 del 29 giugno: è riservata agli abbonati della stagione 2022-2023 dei settori Distinti Sud eSud Morosini, che possono scegliere liberamente il posto. Alle 20 di sabato si è arrivati a 10.684. Rimangono disponibili tutti gli altri settori: Tribuna Rinascimento coperta e scoperta, Tribuna Centrale e Tribuna d’Onore. Tutte le info utili per abbonarsi sono online sul sito dell’, nella sezione della Campagna...