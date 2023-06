Asta record per la Aston Martin DB12

(Di sabato 24 giugno 2023) La primissimaè stata acquistata ieri sera per 1.600.000 dollari (1,5 milioni di euro) in un'di beneficenza, ricca di star, all'amfAR Gala Cannes. Il prestigioso evento di gala presso l'iconico Hotel du Cap-Eden-Roc è stato uno dei momenti culminanti del Festival Internazionale del Cinema di Cannes e ha visto la partecipazione di personaggi celebri del mondo dello spettacolo, dell'arte e della moda, tra cui la conduttrice Queen Latifa, vincitrice del Grammy Award, gli attori Rebel Wilson e Fan Bingbing e le modelle Sara Sampaio, Bianca Balti, Heidi Klum, Stella Maxwell e Alessandra Ambrosio. Tra gli ospiti, gli attori Amy Jackson e Ed Westwick e l'atleta tedesca Alica Schmidt. La, presentata all'da Eva ...

... il Milan potrà puntare tutto su Davide Frattesi , inserendosi così nell'per il ... Un'operazione da 80 milioni di euro, cessionenella storia del club rossonero che non aveva mai incassato ...... argento nel disco con la misura di 64.35, realizzata al sesto e ultimo tentativo (sfiorato il suo recenteitaliano di 64,57). In evidenza anche Claudio Stecchi, quinto nell'con 5,80, ...vedi anche Recuperate due opere del Cinquecento rubate in chiesa FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Mondoper Marilyn di Warhol: opera venduta per 195 milioni "Shot Sage ...

Atletica, Claudio Stecchi si avvicina al record personale ed è quinto nel salto con l'asta agli Europei a squadre OA Sport

La primissima Aston Martin DB12 è stata acquistata ieri sera per 1.600.000 dollari (1,5 milioni di euro) in un'asta di beneficenza, ricca ...Ribolla: Si conclude con tutti gli onori il XII° Memorial "La Miniera a Memoria" organizzato dall'Asd Ribolla e della Virtus Maremma con il patrocinio del Comune di Roccastrada al "Gaetano Scirea", in ...