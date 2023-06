Ascolti tv | ‘Tali e Quali’ vince la serata

(Di sabato 24 giugno 2023) (Adnkronos) – 'Tali e Quali' su Rai1 ha vinto glidellacon 2.254.000 telespettatori e il 17% di share. Su Canale 5 la serie 'La ragazza e l’ufficiale' ha registrato 1.666.000 telespettatori e il 13%. Terza classificata Retequattro che con 'Quarto Grado' ha totalizzato 1.292.000 telespettatori e l'11,1% di share. Appena fuori dal podio Italia 1 che con 'Chicago P.D.' ha ottenuto 1.064.000 telespettatori e il 7,7%, mentre Rai3 con il film 'Il colore della libertà' ha raccolto 671.000 telespettatori e il 4,5%. Su Nove 'Lba Playoff' è stato visto da 455.000 telespettatori pari al 2,9% e 'Propaganda Live Best' su La7 da 398.000 pari al 3,4%. Rai2 con la serie 'Tutti mentono' ha interessato 381.000 telespettatori e il 2,6%, mentre Tv8 chiude la classifica con la serie 'I delitti del Barlume', seguita da 359.000 telespettatori pari al 2,4% di ...

e Quali' su Rai1 ha vinto glidella serata con 2.254.000 telespettatori e il 17% di share. Su Canale 5 la serie 'La ragazza e l'ufficiale' ha registrato 1.666.000 telespettatori e il 13%. ...Marco Zonetti per Dagospiae quali 1 GliTv e i dati Auditel di venerdì 23 giugno 2023 seguono, in prima serata, il consueto cliché delle ultime settimane dominate da repliche e serial sulle due reti Ammiraglie che ...La prima serata del 23 giugno: vincee Quali . I dati dell'access prime time . I dati del preserale .tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 23 giugno: vincee Quali. ...