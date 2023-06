Art tal Ort a Udine con Catine

Leggi su udine20

(Di sabato 24 giugno 2023) Nel 2023 la carovana di Art tal Ort farà tappa in ben nove Comuni della Regione (diventato così itinerante!) dove proporrà gli spettacoli comici di cinque fra compagnie e artisti, per un totale di 14 eventi, tutti all’insegna del divertimento! FVG – Torna, con una nuova formula, Art tal Ort: rassegna estiva di spettacoli comici all’aperto, messi in scena da artisti di livello internazionale, in location ad alto valore artistico, storico o paesaggistico del Friuli Venezia Giulia. Giunto alla XIV edizione, Art tal Ort è ormai uno degli eventi estivi più attesi e apprezzati in regione, e attira ogni anno, in location suggestive, migliaia di turisti provenienti da tutto il Fvg e non solo. Nel 2023, dal 28 giugno al 27 luglio, la carovana di Art tal Ort farà tappa in ben nove Comuni della Regione (diventato così itinerante!) dove proporrà gli spettacoli comici di cinque fra compagnie ...