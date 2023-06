Arsenal | visite mediche per Havertz nel weekend | il Chelsea incasserà 75 milioni

LONDRA (INGHILTERRA) - Kai Lukas Havertz è sempre più vicino all'. Il giocatore tedesco, secondo i media britannici, svolgerà lemediche di rito in questo weekend, verosimilmente all'...1 Continua l'operazione cessioni in casa Chelsea. Come riporta la BBC , questo fine settimana Kai Havertz svolgerà lemediche di rito con l'prima di firmare il contratto che lo legherà ufficialmente ai Gunners . I Blues hanno infatti trovato un accordo per il trasferimento dell'attaccante tedesco alla ...Il mediano invece oggi sosterrà lemediche per il Newcastle direttamente in Romania dove è ... Ecco perché dalle parti di viale della Liberazione tremano dinanzi al possibile assalto die ...

Arsenal, pronte le visite mediche per Havertz | Mercato ... Calciomercato.com

Declan Rice è l'uomo mercato di questa sessione estiva. Il capitano del West Ham è tra i profili più attenzionati dalle big d'Oltremanica, in particolare da Arsenal ...Continua l'operazione cessioni in casa Chelsea. Come riporta la BBC, questo fine settimana Kai Havertz svolgerà le visite mediche di rito con l'Arsenal prima di firmare il contratto che lo legherà uff ...