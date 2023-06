Aria di golpe | Prigozhin occupa Rostov | Putin parla di tradimento e promette punizioni

Non un colpo di stato ma sicuramente una situazione molto delicata, visato che il Gruppo Wagner è una parte importante delle forze armate russe, la meglio addestrata ed equipaggiata, Vladimir Putin ha ...dia Mosca. Il procuratore generale, Igor Krasnov , ha riferito al presidente russo Vladimir Putin dell'apertura di un procedimento penale sul tentativo di organizzare una ribellione armata ...Mosca blindata,di: ecco cosa rischia Putin e come cambia la guerra per la successione ANNA ZAFESOVA 24 Giugno 2023 Il totale degli asset ammonta a circa 330 miliardi di dollari. In Unione ...

Mosca blindata, aria di golpe: ecco cosa rischia Putin e come ... La Nuova Venezia

Vladimir Putin ha dichiarato che un "ammutinamento armato" da parte della forza mercenaria del Gruppo Wagner è un tradimento e un "colpo mortale" per le truppe russe.Blindati per le strade di Mosca e Rostov-sul-Don, posti di blocco sulle autostrade e ufficiali di polizia, Guardia Nazionale e servizi segreti richiamati in servizio nella notte. Internet bloccato o r ...