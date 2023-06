Aria di Festa a San Daniele dal 30 giugno

(Di sabato 24 giugno 2023) Mancano ormai pochi giorni adi, la kermesse enogastronomica dedicata al prosciutto friulano organizzata e promossa dal Consorzio del Prosciutto di San, che si svolgerà dal 30al 3 luglio 2023 a Sandel Friuli. La manizione, inaugurata per la prima volta nel 1985, giunge quest’anno alla sua 37esima edizione. E come ogni annodiomaggerà il Prosciutto di SanDOP e il territorio, unico nel suo genere, in cui l’eccellenza gastronomica ha origine. Dopo l’annuncio didi, avvenuto lo scorso maggio, ad oggi oltre il 90% dei 4.000 posti messi a disposizione per laboratori, talk e visite guidate. In questa edizione si svolgeranno oltre ...

