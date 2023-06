Ardea | banda del buco in azione | rubano gratta e vinci e incassano le vincite | arrestata coppia diabolica

(Di sabato 24 giugno 2023) Rubavano ie poi non li rivendevano, livano e incassavano lete. Sono stati gli uomini della Polizia stradale di Perugia a risalire ai due ladri che si introducevano nelle tabaccherie facendo unnel muro per rubare non solo pacchi di sigarette, ma anche. Poi, invece, di rivendere la refurtiva hannoto i tagliandi e incassavano lete. Laè stataadA finire in manette sono stati due cittadini albanesi, un uomo e una donna di 39 e 38 anni. Laè stataad, su ordine del giudice per le indagini preliminari di Velletri per i reati di ...

Ardea, banda del buco: rubano Gratta e Vinci e riscuotono le vincite Canale Dieci

