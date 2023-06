Apre il primo ristorante dove si può cenare e fare sesso. Ma solo a due condizioni

(Di sabato 24 giugno 2023) “Oh Jesus!”. L’esclamazione non può essere più azzeccata per Damon Lawner, l’imprenditore americano soprannominato “Il Gesù delmoderno”. Palestrato, barbuto, tatuato con catena e ciondolo incisi sul petto, 52 anni portati da far invidia a Rocco Siffredi, ha deciso di aprire a Los Angeles il suodi “e cucina”. Un abbinamento nuovo e intrigante che finora, fra locali trasgressivi, raduni di scambisti e party erotici, non era ancora stato sdoganato. Si chiama “Puzzle”, nome che è tutto un programma, e sorge nella West Hollywood. Cosa propone? Degustazioni di portate efra avventori consenzienti, che scelgono di appartarsi dietro tende di velluto montate attorno ai tavoli. Vedo non vedo, immagino, partecipo, magari chiedo il permesso e guardo. La cucina è ovviamente ...

La procura russaun procedimento per 'ribellione armata' e a Mosca e Rostov girano veicoli ... Il generale dell'esercito Vladimir Alekseev,vice capo del Gru - l'intelligence militare russa - ...Dall'arbitro non mi aspetto le scuse, sarà ilad essere dispiaciuto degli errori. Ma ci sono ... E poi un quesito all'Uefa, cheuna questione di geopolitica del pallone: perchè organizzare ...Il dibattito siper lo più in questo periodo, quando i ragazzi e prof sono impegnati con gli esami di stato (... Le news della scuola inpiano, oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - ...

Germania: Habeck prepara aiuti a fotovoltaico e cinese Longi apre ... Energia Oltre

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Rimini celebra Lucio Battisti, che quest'anno avrebbe compiuto 80 anni, con un omaggio fuori dal già visto, una serata dedicata a "L'altro Battisti" e ai suoi album bianchi, che segnarono l'inizio del ...