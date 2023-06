Antonella Fiordelisi in lacrime in diretta Instagram | ' Non mi piace il modo in cui Edoardo mi tratta | dimostra di non avermi mai voluta'

(Di sabato 24 giugno 2023)è davvero stanca: non sopporta più ilin cuiDonnamaria la. L' influencer ha, quindi, pensato di fare unaper chiedere ai suoi follower di ...

è davvero stanca: non sopporta più il modo in cui Edoardo Donnamaria la tratta. L' influencer ha, quindi, pensato di fare una diretta Instagram per chiedere ai suoi follower di ...vorrebbe ben altro dal suo Edoardo Donnamaria e i fan dei Donnalisi temono la ...ed Edoardo Donnamaria si sono guadagnati nel tempo la fama di coppia più chiacchierata dell'ultima edizione del Grande fratello Vip. La loro performance nella casa di Cinecittà è ...

Gf Vip, Antonella Fiordelisi devastata: "Edoardo mi tratta di m*erda, vuole lasciarmi" TorreSette

LA storia tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è finita. Parla l'Investigatore Social per spiegare la motivazione.Alessandro Rosica ha fatto sapere che sarebbe finita tra i due concorrenti del GF Vip 7: Antonella si è sfogata sui social la notte scorsa ...