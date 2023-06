Antonella Fiordelisi | i suoi ex commentano la crisi con Donnamaria

Ieri notteè sbottata su Twitter e ha accusato Edoardo Donnamaria di non volersi far vedere insieme a lei. Oggi l'ex gieffina si è sfogata in una breve diretta e tra le lacrime ha dichiarato ...Nella giornata di sabato 24 giugno,si è sfogata durante una diretta social , parlando della sua relazione con Edoardo Donnamaria . In lacrime e visibilmente sofferente, l'ex Vippona avrebbe svelato alcuni dettagli ...ed Edoardo Donnamaria si sono guadagnati nel tempo la fama di coppia più chiacchierata dell'ultima edizione del Grande fratello Vip. La loro performance nella casa di Cinecittà è ...

Antonella Fiordelisi: Mi sento sfruttata da Edoardo Donnamaria, non mi può trattare così Fanpage.it

La storia d'amore tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria continua ad essere un tira e molla, proprio come dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Ogni settimana si ripete puntualmente la ...L'influencer e il volto tv si sono conosciuti nel corso dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, ma il loro amore sta durando poco ...