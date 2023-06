Antonella Fiordelisi disperata | «Sfruttata da Edoardo» Che storia da circo!

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 24 giugno 2023) Amare lacrime diperDonnamaria. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip si è lasciata andare ad un lungo sfogo sul suo profilo Instagram spiegando ai suoi seguaci la situazione che sta vivendo con lui che non la vorrebbe agli eventi: "Secondo voi è bello che una persona si comporti così? Devo iniziare a pensare a me e non mi posso far trattare così. Ho fatto di tutto per non farla finire, lui mi tratta così perchè vuole pensare a fare il cantante" Piuttosto che pensare ad intraprendere la carriera da cantante, dovrebbe cambiare decisamente mestiere e cimentarsi in altro. La musica non fa perDonnamaria dopo la pagliacciata sul palco del Pizza Village di Napoli sul palco di RTL 102.5 di qualche giorno fa. Il Cielo Stanotte è il singolo che ha rilasciato ed è un brano dedicato ad ...