Antonella Fiordelisi | accuse pesanti a Donnamaria Il video in lacrime | Voleva farmi impazzire

Leggi su today

(Di sabato 24 giugno 2023) "Non sto bene. Non ce la faccio più. Mi sento sfruttata, sinceramente. Sono sola in un’altra città. La mia famiglia non c’è, purtroppo. Mi sta raggiungendo Ylenia (una sua amica, ndr)". Cosìtorna ad attaccare Edoardoattraverso unpubblicato sui social in...