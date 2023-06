Antonella Clerici | arriva il momento tanto atteso | non riesce a trattenere l’annuncio

(Di sabato 24 giugno 2023), scappapiù bello, quello che non si puòperché non lo si vuole, bensì urlarlo al mondo! È ildelle meritate vacanze. Il periodo in cui, salutati gli insostituibili collaboratori di un’intera stagione, si inizia a pensare un po’ più a sé stessi ed agli affetti più cari. La gioia di(Foto ANSA – grantennistoscana.it)Lo starà facendo ancheal termine di un’altra stagione che l’ha vista protagonista sulla rete ammiraglia della Rai. La lunga estate calda di Viale Mazzini è appena iniziata. Si sono da poco insediati i nuovi vertici dell’azienda di Stato ed è partito da tempo il gioco del toto-nomi, per conoscere chi sarà ...

Insomma, Marcello Masi entra nelle case degli italiani a mezzogiorno al posto dei cuochi diper raccontarci "le radici, il territorio, la cultura del nostro bellissimo paese". Non ...Mara Maionchi è salita sul palco per ritirare il Premio al Miglior Programma Tv per " Quelle Brave Ragazze ", vinto a parimerito con lo show condotto da"The Voice Senior". La ...Mara Maionchi è salita sul palco per ritirare il Premio al Miglior Programma Tv per "Quelle Brave Ragazze", vinto a parimerito con lo show condotto da"The Voice Senior". La ...

Antonella Clerici, arriva il momento tanto atteso: non riesce a ... Grantennis Toscana

Scopri il momento sconvolgente in cui Antonella Clerici viene colpita come mai prima: la foto che ha causato preoccupazione generale.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...