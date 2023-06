Anticipazioni Sei Sorelle | Puntate Spagnole | Carolina Finisce In Manicomio!

Leggi su uominiedonnenews

(Di sabato 24 giugno 2023)Seicontinua a dimostrare la sua follia e quindiin manicomio. Da lì la donna pianifica la sua vendetta… Seiva avanti e, nel corso dellein onda in Spagna, la follia diinizierà a diventare sempre più evidente. In Italia la donna ha già finto la sua gravidanza, rubando persino un neonato per continuare a tenere in piedi la sua messinscena. Le cose peggioreranno e sarà necessario per lei il manicomio, chenon accetterà affatto.Seiricoverata inNel corso delle ...