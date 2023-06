Annalisa sposa Francesco Muglia | ecco dove e quando | svelati i dettagli del matrimonio

(Di sabato 24 giugno 2023)sino. Dopo i pettegolezzi delle ultime settimane si aggiungono nuovi tasselli sultra la cantante ligure ed il vicepresidente del settore marketing di Costa Crociere. Ad ufficializzare le nozze erano state le pubblicazioni dipresso il Comune di Savona; adesso è il Corriere della Sera a svelare la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

La bellasi. Sono stati svelati i dettagli delle nozze della popstar con il manager di Costa Crociere Francesco Muglia. Le nozze saranno ospitate nel paese di Tellaro, nel levante ligure. ...Le nozze della cantante il primo luglio. Il futuro sposto si chiama ...Gian Maria Sainato: 'Ho detto di essere pansessuale, all'Isola dei Famosi hanno riso e mi hanno guardato come fossi un alieno'sicon Francesco Muglia, il matrimonio (segreto) il 1 ...

Annalisa si sposa con Francesco Muglia, il matrimonio (segreto) il 1 luglio a Tellaro: tutti i dettagli delle leggo.it

Il matrimonio tra Annalisa e Francesco Muglia è ormai imminente. In merito alle nozze la cantante non si è mai particolarmente sbilanciata adottando la riservatezza classica che la caratterizza. Anche ...Lerici (La Spezia), 24 giugno 2023 – Dal Ponente d’origine al Levante per dire sì e convolare a nozze. Annalisa Scarrone, la cantante di Bellissima e Mon Amour, 38 anni, secondo Savona News, ha scelto ...