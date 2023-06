Anna Zafesova | È un golpe in piena regola E comunque vada Putin ne uscirà malissimo

Registrazione audio di "Collegamento con", registrato sabato 24 giugno 2023 alle 09:36. Sono intervenuti:(giornalista de "La Stampa" e de "Il Foglio").Mosca nel panico per il golpe di Wagner: ecco cosa rischia Putin e come cambia la guerra per la successione24 Giugno 2023Mosca nel panico per il golpe di Wagner: ecco cosa rischia Putin e come cambia la guerra per la successione24 Giugno 2023 L'ombra del golpe in Russia, il racconto da San Pietroburgo: ...

Anna Zafesova: "È un golpe in piena regola. E comunque vada ... L'HuffPost

Per la giornalista esperta di Russia "è difficile che dietro Prigozhin ci sia lo zampino occidentale, sicuramente il capo della Wagner si è ...taradash 09.26 notiziario del mattino di a. de angelis: collegamento con d. carretta da bruxelles \ collegamento con a. zafesova \ collegamento con m. giustino dalla turchia \ sintesi int. palazzolo a ...