Ancora rifiuti abbandonati a Passo della Sentinella | la pericolosa discarica infinita

(Di sabato 24 giugno 2023) Fiumicino –degrado: ac’èunaa cielo aperto, a causa dell‘abbandono sconsiderato di immondizia di ogni genere e detriti. La storia è sempre la stessa, ma va avanti da tanto (ormai anche troppo tempo), al punto che sembra. Cumuli di, anche pericolosi, che hanno più volte preso fuoco (leggi qui) minacciando anche le abitazioni circostanti. Ad oggi la situazione non è cambiata: è di questa mattina, 24 giugno 2023, l’ennesima segnalazione di resti di mobili, sacchi neri stracolmi, bidoni, materassi, calcinacci, un vecchio frigo per i gelati, ma la lista èlunga… L’abbandonoè una “piaga” che ...

ed è palese l'incapacità del comune di rendere agile e capillare la raccolta dei rifiuti. oggi latita sulle sue competenze. Poco servono le lamentele del sindaco Menani, che cerca

Ancora rifiuti abbandonati a Passo della Sentinella: la pericolosa ... Il Faro online

I dem attaccano: "Comune impreparato e completamente assente nel gestire la situazione. Quando il sindaco si deciderà a fare il sindaco" ...Il superlavoro di Hera. Intanto si continua a spegnere strato per strato. Le analisi di Arpae: diossine sopra la norma, "lavate bene frutta e verdura".