(Di sabato 24 giugno 2023) Se anche tu hai l’animo del gattaro, scoprire che esiste unapotrebbe sorprenderti! Secondo le fonti, solamente in Italia il numero deidomestici presenti nelle nostre case è pari a 7,3 milioni. Mentre quello dei cani è di 7 milioni. Sono tantissime le persone che apprezzano la compagnia di un amico a quattro zampe nella propria abitazione, ritenendola in alcuni casi addirittura immancabile. Se anche tu sei un amante di questi simpaticissimi animali e hai l’animo del gattaro, sappi che esiste unaa tutto ciò. Sei un amante dei? C’è unaa tutto ciò – grantennistoscana.itVivere con un animale domestico in casa non è una decisione così scontata da prendere. Prima di ...

Anche lei è ospite con cani ealla Lega di Milano. Cerca un padrone che la... prima Brambilla, poi Coccia, hanno dettato un postulato: cani e'sono nostri figli', 'sono ... E non perché nongli animali o non ne abbia avuti. In un battito di ciglia ho visto la cultura ...Fidanzati da 13 anni, conviventi da 8, duee un cane: noi, una famiglia. Avevamo deciso di ... Piuttosto, prenditi questo momento per dedicarti alle cose che, per incontrare gli amici , per ...

Ami i gatti C’è una spiegazione psicologica, anzi 5: in quale ti rivedi Grantennis Toscana

In programma due appuntamenti con ospiti internazionali fra percussioni, latin jazz e chitarre. Primo evento venerdì 23 giugno PESCARA - Estate in musica ...Il 29 giugno ricorreranno dieci anni dalla morte di Margherita Hack. L’Associazione Il Gattile Odv vuole ricordare con una grande festa l’astrofisica, la donna che amava i gatti e gli animali con dolc ...