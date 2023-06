Alluvione | Cna | “Nomina del commissario e interventi per far ripartire le imprese”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 24 giugno 2023) ROMA – È necessario fare presto. Lee le famiglie colpite dall’sono ancora in piena emergenza e invocanoimmediati e adeguati alla drammatica situazione. La Cna lancia un appello al Governo e alle istituzioni per assicurare la tempestiva erogazione delle risorse e procedere rapidamente alladelstraordinario. A oltre un mese dalla catastrofe che ha travolto un’area con una estensione pari a sei volte quella di Roma e dove operano 130milacon 443mila lavoratori, moltissime famiglie ancora non possono fare rientro nelle proprie abitazioni e migliaia dinon sono in grado di riprendere l’attività. Le stime dei danni elaborate dalle Regione ammontano a 8,8 miliardi, ma sono ancora provvisorie e destinate ...