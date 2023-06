Allarme listeria | cibi da evitare e come difendersi | Tutto quello che devi sapere per non rovinarti l’estate

(Di sabato 24 giugno 2023) Batterio che si trasmette per via alimentare, lapuò causare un’infezione anche molto pericolosa: ecco cosa dovete assolutamenteChiamatoma più specificatamentemonocytogenes, questo batterio si trova normalmente nell’ambiente intorno a noi ma, se ingerito, può causare quella che viene chiamata una tossinfezione alimentare, notalisteriosi. Si tratta di un batterio davvero resistente, tanto che è in grado di contaminare ianche dopo la cottura. Sebbene non in tutti i casi sia estremamente pericolosa, la listeriosi in alcune specifiche condizioni può creare danni enormi: ecco cosa c’è dacheper ...

I lotti di salsa ritirati appartenevano ai marchi di Cucina Nostrana, Fresche Bontà e I Freschissimi. L'è scattato anche per una confezione di affettati . Il ministero della Salute, attraverso il suo portale ufficiale, ha elencato le salse di tonno e di radicchio ritirate dal mercato. Un ...La Listeriosi, ovvero la malattia causata da, si presenta in genere come gastroenterite nel giro di poche ore dall'ingestione del cibo contaminato. In alcuni rari casi può portare all'...... Fresche Bontà e I Freschissimi sono stati richiamati dagli scaffali per la possibile presenza del batteriomonocytogenes, ma l'è scattato anche per una confezione di ...

Allarme listeria: cibi da evitare e come difendersi | Tutto quello che ... Grantennis Toscana

Il ministero della Salute ha segnalato il richiamo di un lotto di salame novellino prodotto in provincia di Cremona per la presenza di Listeria monocytogenes ...Attenzione a questo salame che è stato ritirato dai supermercati perché contaminato dal batterio Listeria. La marca e il lotto ...