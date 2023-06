Alla maturità fui bocciato | voi siate subdoli e dite loro quel che vogliono sentirsi dire!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 giugno 2023) Sono un esperto di esami di: ne ho sostenuti due. Il primo nel 1969, quando introdussero l’esame facilitato: due soli scritti, una materia a scelta del candidato e una a scelta della commissione. Uno dei temi era sull’ambiente, e io lo contestai! Ne aveva parlato Nixon, in carica da poco, e scrissi che si trattava di un argomento evocato per distrarre l’opinione pubblica dal vero problema: la guerra del Viet Nam, e dila parlai. Ovviamente fuori tema, e il presidente della commissione non gradì. Ne fece un punto d’onore e chiese la mia testa. Il membro interno provò a salvarmi, ma io ci misi del mio anche all’orale. Fui uno dei pochi bocciati a livello nazionale, la mia testa rotolò nel cestino per diversi motivi, tutti sacrosanti. Qualche anno dopo, in un discorso alle Nazioni Unite, Indira Gandhi disse cose quasi simili alle mie (ma non ...