Alessia Marcuzzi si mostra al mare in costume | a 50 anni è semplicemente divina

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 24 giugno 2023)siin forma smagliante in barca: ila 50copre un fisico a dir poco pazzesconon necessita affatto di presentazioni. È una delle conduttrici migliori del panorama dello spettacolo italiano. Per un periodo si è allontanata dalla televisione, dopo aver condotto i principali programmi della Mediaset, dal Grande Fratello a L'Isola dei Famosi. Evidentemente il contratto con la casa del Biscione non le andava più bene, più per desiderio di far carriera altrove, che per la cifra ottenuta nel corso del tempo. Così è arrivata una proposta da parte della Rai, laddove già da diversilavorava una delle sue migliori amiche che l'ha definita anche sua erede: Mara Venier. In Rai...