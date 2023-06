Alessia Marcuzzi | chi sono i figli Mia Facchinetti e Tommaso Inzaghi | “Siamo una famiglia allargata”

(Di sabato 24 giugno 2023)ha avuto duee Mia, nati rispettivamente dalle sue storie d’amore (naufragate) con Simonee con Francesco. I duerimasti a vivere con la conduttrice, che è riuscita a mantenere un ottimo rapporto con entrambi i loro padri., chiIl primogenito di, è nato il 29 aprile 2001 sotto il segno zodiacale del Toro. Ha studiato business, media e fotografia a Londra e a seguire è diventato co-fondatore del collettivo di artisti e dj Gypsy Tales.viaggia spesso per motivi di lavoro facendo la spola ...

A riempire i "cambi palco" e a invitare alle donazioni ci sarà la partecipazione straordinaria di: Amadeus,, Giorgio Panariello, Francesca Fagnani Come anticipato nei giorni scorsi ...DOVE GUARDARLO In diretta in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 20.30 con la partecipazione straordinaria di: Amadeus,, Giorgio Panariello, Francesca Fagnani. "Italia Loves ...E, ancora, la partecipazione straordinaria di Amadeus,, Giorgio Panariello, Francesca Fagnani. Il Concerto "Italia Loves Romagna" vede anche la presenza di una super band di 10 ...

Alessia Marcuzzi, estenuante lotta contro la malattia: le sue parole TvDaily

La showgirl romana Alessia Mancini è stata ospite del Bct, il Festival del Cinema e Televisione di Benevento che lo scorso anno vide protagonista anche suo marito, Flavio Montrucchio. Alessia ha debut ...La conduttrice tv ha pubblicato un breve filmato in cui si vede lei con un bellissimo costume bianco a bordo di una imbarcazione ...