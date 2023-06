Alessandro Cecchi Paone annuncia le nozze con Simone Antolini e l’adozione di sua figlia Melissa

(Di sabato 24 giugno 2023)hato ufficialmente l’imminente matrimonio con il suo compagnoe i piani perdi, ladi che il giovane ha avuto da una precedente relazione con una ragazza di origini rumene. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi 2023 ha confessato che il matrimonio si svolgerà all’estero per facilitare quest’ultima pratica, dato che in Italia non è stato ancora riconosciuto questo diritto alle coppie omosessuali. Isola dei Famosi 2023,si sposano: i dettagli Nonostante le critiche e le polemiche che hanno circondato la loro relazione, ...

Il divulgatore scientifico pronto all'unione civile in Italia e il matrimonio all estero.Paone convoler a nozze con Simone ...Lei 'risponde' cosìPaone, frecciata a Ilary Blasi: 'Non ha capito l'amore che mi lega a Simone' Ilary e Bastian in crisi Durante i festeggiamenti per il futuro nascituro, i fan ...Paone e Simone Antolini si sposano. Lo annuncia la coppia che ha recentemente partecipato al reality L' Isola dei famosi . Lo faranno dopo l'estate, forse negli Stati Uniti o in ...

Alessandro Cecchi Paone sposa Simone Antolini: «La mia ex moglie ci farà da testimone, voglio adottare sua fig ilmessaggero.it

Sui social Marco Mazzoli ha svelato alcuni retroscena sull'Isola dei Famosi e ha parlato di un'accesa lite con uno degli autori del programma ...Ilary Blasi è molto legata alle sue due sorelle, Melory e Silvia e lo ha dimostrato proprio di recente in occasione della scoperta della gravidanza di Melory. Ieri pomeriggio ...