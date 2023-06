Al sommergibile preferisco il canotto

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 24 giugno 2023) Altro che batiscafo, a me piace il. Non la sfida ma il gioco. Non il buio abisso: la favola colorata. Non il titano: il bambino. C’è un quadro di Marta Sesana, intitolato per l’appunto “” (olio su lino, 140x120 cm), che rappresenta la mia idea di vacanza acquatica. Semplice e spensierata. Quella vacanza che non ho mai fatto (lavoro sempre, scrivo sempre, penso sempre) ma che mi delizia sognare. Ed è l’esatto opposto della hybris di chi va a vedere com’è profondo il mare. Al posto degli oceani vagheggio piccoli laghi, piscine, acque basse. Non Atlantico ma Albano o Adriatico. Castelli Romani o Romagna. Stockton Rush, il faustiano impresario del “Titan”, prima di inabissarsi per sempre aveva detto: “Se si vuole rimanere al sicuro non ci si deve alzare dal letto, non si deve entrare in macchina, non si deve fare niente”. Che esagerato: un ...