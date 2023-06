Al Hilal | Koulibaly è sempre più vicino | difensore pronto per le visite mediche

(Di sabato 24 giugno 2023) Kalidoua lasciare il Chelsea dopo appena un stagione. Stando a quanto riportato dai media inglesi, infatti, ilsarebbe ad un passo dal trasferimento all‘Ale si sarebbe già recato a Riyadh, in Arabia Saudita, per sostenere le. I Blues dovrebbero intascare una cifra intorno ai 23 milioni di euro, ma questa non sarà l’ultima cessione per il club inglese, che sarebbea lasciar andare anche il portiere Edouard Mendy e Hakim Ziyech. SportFace.

Il prossimo grande colpo potrebbe essere Kalidou, che secondo i media inglesi si troverebbe già in Arabia Saudita, a Riyadh, per le visite mediche proprio con l'Al: operazione da ...Al -, visite mediche perIn un video emozionante pubblicato sull'account Twitter del club, Neves si è asciugato le lacrime dicendo di aver " migliaia di ricordi che dureranno per ...Non dell'Al - Nassr di Cristiano Ronaldo, che ci sta provando da settimane, bensì dell'Al -dove - per intenderci - si sta trasferendo Kalidou. L'Al -è anche quello che sta ...

Koulibaly-Al Hilal, venerdì la chiusura dell'operazione: triennale da 30 mln a stagione Sky Sport

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...L'ex Napoli a Riyadh per le visite mediche, nuovi rumors sul tecnico della Juve ROMA (ITALPRESS) - L'Arabia Saudita continua a recitare ...