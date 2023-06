Al concerto una fan si sente male |  Mengoni ferma lo show | Te lo ricorderai per sempre

... abbiamosicurezza pazzesca e ringraziamo ... In tempi brevi, fortunatamente lasi è ripresa e ... 'Sono svenutadi Mengoni a Padova''....Welch sa come creare la magia ("è...("èdea" è la frase che sipiù ...ci si rifereisce a lei) e i suoi, ... Florence Welch ina Torino nel ... appellipubblico di lasciare il ......e qualsiasi altra cosa in mezzo "...cosa in mezzo "lo spirito di...ammiccamenti e cenni di Frank Zappa...suscitato dal loro primo...essere tornati a suonare per i nostri...