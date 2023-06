... o Prigozhin o ildi Putin'. La Ue definisce lo scontro in atto in Russia una 'questione ...con attenzione gli eventi che si stanno svolgendo in Russia e che testimoniano come l'all'...... è stato fermato dai carabinieri e condotto in carcere con l'accusa di essere uno dei responsabili dell'compiuta la sera del 19 giugno scorso ai danni di undi migranti , in ...E' la parabola, lungi dall'essersi conclusa, del fondatore deldi mercenari russi Wagner, ... la seconda, dopo una prima con la condizionale, a 13 anni di carcere per furto con, sta ...

Aggressione a gruppo migranti in Calabria, un fermo - Cronaca Agenzia ANSA

Un giovane di nazionale italiana di 23 anni, di cui non è stata resa nota l'identità, è stato fermato dai carabinieri e condotto in carcere con l'accusa di essere uno dei responsabili dell'aggressione ...Extracomunitari massacrati di botte . I carabinieri della Compagnia di Cassano all’Ionio , coordinati dalla Procura di Castrovillari, hanno fermato G.L.P., ...