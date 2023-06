Ag Milinkovic-Savic | «Molto interesse dall’Arabia Saudita | ma abbiamo altre opzioni»

(Di sabato 24 giugno 2023) Mateja Kezman, agente di Sergej, ha parlato del centrocampista della Lazio accostato ad alcuni club italiani (tra cui l’Inter) e sauditi.– Queste le parole di Mateja Kezman, agente di Sergej, centrocampista della Lazio accostato ad alcuni club italiani (tra cui l’Inter) e sauditi, a 365scores.com/ar. «C’èper il giocatore, ma al momento». ARABIA– L’agente di Sergej, Mateja Kezman, ha aggiunto. «Ciò significa che il centrocampista non giocherà in Arabiala prossima stagione? Vedremo, ...

, futuro in Arabia Parla l'agente Tra le varie ipotesi per il futuro del classe 1995 nelle ultime ore è spuntata l'Arabia Saudita , In queste ore il procuratore di- ...LE PAROLE - "Perci sono state molte manifestazioni d'interesse dall'Arabia, ma al momento abbiamo altre opzioni ...1 L'Arabia Saudita tenta anche Sergej. A confermarlo è il suo agente Mateja Kezman a El Balad : 'Per Sergej ci sono state molte manifestazioni d'interesse dall'Arabia Saudita, ma al momento abbiamo altre opzioni sul ...

CdS - Milinkovic-Savic deciso a lasciare la Lazio: l'Inter ha in uscita Brozovic ed è in corsa Fcinternews.it

Il centrocampista della Lazio potrebbe cambiare casacca e campionato: piace ai club della Saudi Pro League Il calciomercato dei centrocampisti, soprattutto in Italia, è in pieno fermento. Dopo la cess ..."Sono settimane roventi per il futuro di Sergej Milinkovic-Savic, in uscita dalla Lazio e oggetto del desiderio di molti club in Italia e all'estero. Interpellato sul presunto ...