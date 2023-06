Ad Sassuolo | 'Parliamo con tre società per Frattesi Berardi? Non ci poniamo il problema'

Commenta per primo 'Si parla e si valuta, ma ancora siamo lontani dal chiudere e credo che ci vorrà del tempo anche se vogliamo fare tutto prima del ritiro. Ci raduneremo il 5 luglio per le visite ......al centro di un vero e proprio intrigo di mercato che coinvolge anche Inter e Juventus (ne... Inter, Juventus e Milan su Frattesi: ilpregusta l'asta, ma i nerazzurri sono in vantaggio ...dell'uomo del momento, Davide Frattesi, reduce da un super campionato con ile, soprattutto, rivelazione dell'ultimo doppio impegno della Nazionale . Il, con la consueta ...

Mercato Sassuolo, Carnevali su Frattesi: “Parliamo con Roma, Inter e Juve” Calcio in Pillole

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero in cui ha parlato ancora una volta della cessione di Davide Frattesi e del futuro di Domenico Bera ...Credo che si faranno sorprendere un’altra volta come l’anno scorso. SCELTA – Queste le parole di Stefano Impallomeni sulla scelta di Davide Frattesi: «Ho letto… Leggi ...