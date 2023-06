Accusa un malore in un bar in un paese alle porte di Benevento | si accascia e muore | inutili i soccorsi

Leggi su anteprima24

(Di sabato 24 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUna tragedia improvvisa e inaspettata ha colpito la frazione di San Giovanni di Ceppaloni che nel pomeriggio, nel mentre trascorreva il pomeriggio in festa per la ricorrenza di San Giovanni, è stata sconvolta dalto da un 65enne, non del, che in quel frangente si trattenevea in un bar della zona. L’uomo originario di Arpaise, ma residente a, ha dei parenti in zona dove evidentemente si è recato proprio per trascorrere qualche momento di rilassatezza, ma mentre era in un bar hato unndosi al suolo. L’uomo è stato immediatamente soccorso dai presenti, sono statirtati anche i sanitari del 118 che dopo poco sono giunti sul posto, prestando le prime cure, ma pare che già ...