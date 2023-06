Accadde oggi | 24 giugno anno 0 | la natività di San Giovanni Battista

1947: Nasce a Redruth, UK, Mick Fleetwood, batterista e fondatore dei Fleetwood Mac. Avanti TAGS 24 giugno , Jeff Beck , White Stripes La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link ...Vespucci sbarca in America, nasce l'Alfa Romeo, i Beatles per la prima volta in Italia. 1509 - Enrico VIII viene incoronato re d'Inghilterra 1672 - Nella Guerra d'Olanda, gli olandesi ...... imbarcazioni di fortuna gremite di feccia umana (secondo il lessico di chisi vede costretto ...nell'estate del 1998, poco dopo l'approvazione della legge 40, detta Turco - Napolitano, che ...

Almanacco | Venerdì 23 giugno: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno ModenaToday

ROMA – A vent’anni dalla seconda Intifada, l’esercito israeliano è tornato a bombardare la Cisgiordania con elicotteri Apache. L’offensiva aerea, come riferisce la testata israeliana Haaretz, è stata ...Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato ...