Acampora vuole partire | Moncini in attesa | il punto a un mese dal ritiro del Benevento

Leggi su anteprima24

(Di sabato 24 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa nuova stagione, almeno ufficialmente, non è ancora cominciata. Il conto alla rovescia, tuttavia, è partito da tempo nel Sannio. A unesatto daldi Roma, in programma dal 24 luglio al 12 agosto, ilsi ritrova ancora con diversi punti interrogativi da risolvere. Resta da definire il futuro di molti tesserati, diventati ‘ingombranti‘ sia per gli ingaggi che per la convinzione di un ciclo ormai esaurito. Spetterà a Marcello Carli trovare la giusta chiave, liberando slot in rosa e alleggerendo le case societarie. Passaggi fondamentali per poi concentrarsi sull’opera di rafforzamento, con l’intento di consegnare nelle mani di Matteo Andreoletti, nel più breve tempo possibile, un organico molto vicino a quello che dovrà affrontare il girone C di serie C. Motivo che, nel frattempo, hanno ...