A Rostov arrivano i primi distaccamenti di forze cecene

(Di sabato 24 giugno 2023) Secondo il canale Telegram russo Rybar nell'oblast di, nel sud della Russia, sarebbero stati visti idellespecialiAkhmat, inviati per contrastare l'ammutinamento del gruppo Wagner. Lo stesso canale ha precisato che l'esplosione registrata nel quartier...

C'è un meme che nelle chat degli ucraini in queste ore circola più dei video chedasul Don. Si vede un giovane Zelensky, dei tempi in cui faceva il comico, che afferra la scatola dei popcorn mentre fissa rapito lo schermo della televisione. È una buona sintesi di ...L'ambasciatore Stefano Stefanini, consigliere scientifico dell'Ispi, commenta le notizie chein tempo reale dadove i mercenari del 'cuoco di Putin' hanno occupato le strutture ...E' la reazione al blitz del fondatore del gruppo mercenario partito nella notte, con i blindati e militari Wagner chesul Don, in territorio russo. "Sono 25 mila gli uomini pronti a ...

Ucraina, ultime notizie. Prigozhin: «Siamo a Rostov, pronti a marciare su Mosca».Putin alla nazione: ... Il Sole 24 ORE

Abbiamo raccolto in forma anonima le voci dei residenti della città nel Sud della Russia occupata dai mercenari di Prigozhin ...Il valore simbolico di Rostov sul Don e l'avanzata verso Varonezh. I mercenari hanno risposto a Putin: non siamo traditori, siamo patrioti. Gli scontro si sono fatti più intensi. La Wagner è una creaz ...